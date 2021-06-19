«Я на концерте сидела и плакала»: Лариса Долина рассказала, кто из молодых звезд довел ее до слез

Певица Лариса Долина в эфире шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» заявила, что не так давно расплакалась на концерте популярной музыкальной группы Artik & Asti.

«У меня немного времени, чтобы следить за всеми, кто сейчас в тренде. Но я эту группу увидела однажды и поняла, что хочу услышать весь их концерт, потому что мне понравилась стилистика их песен, подача. Анечка поет просто замечательно. У нее очень красивый тембр голоса. Летящий, звонкий. А самое главное, я не устану повторять, они вкладывают во все это очень много сердечных мышц. Я это чувствую. На концерте сидела и плакала на каких-то лирических песнях». Лариса Долина

Как добавила певица, она попала под обаяние этой команды и чувствовала себя на седьмом небе. «Я редко хожу на концерты. У нас будет с ними дуэт. Это будет трибьют группы «Тату». И я предложила им еще спеть втроем их песню, а потом какую-нибудь мою композицию. Они очень многое могут», — заметила Долина.

Artik & Asti — украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным. В состав группы входят два артиста: Artik и Asti.

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