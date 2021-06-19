«Совершенству нет границ»: Лорак в топе-тельняшке и джинсах обнажила идеальный пресс

42-летняя певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, — сегодня является одной из самых востребованных исполнительниц на эстраде. Но несмотря на свою бешеную популярность, красотка не почивает на лаврах, а продолжает усиленно трудиться. Накануне звезда задержалась допоздна в своей музыкальной студии, оттачивая мастерство.

«Совершенству нет границ! Я — вечный ученик, мне нравится учиться и открывать в себе новые грани. Работа над собой не заканчивается никогда», — подписала снимок звезда.

На снимке, которым поделилась Лорак, она позировала в кроп-топе с актуальной вертикальной полоской в стиле тельняшка, и джинсах. Поклонники смогли оценить идеальный пресс, открывшийся их взору, и поспешили отреагировать в комментариях.

«Офигенная!», «Вы только Лучше и Лучше!!!», «Красотка! Дива!», «Каролина! Ну нереально шикарная!», «Наша красавица», «Вы такая невероятная, спасибо за вашу мотивацию и вдохновение!», «Ани, ты красотка, браво!», «Вы леди совершенство, идеальны во всем», — пишут фолловеры.

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