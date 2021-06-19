Со сказочным размахом: Яна Рудковская похвасталась роскошно украшенным к крестинам малыша Арсения садом

На девятом месяце жизни Яна Рудковская решила покрестить своего младшего сына Арсения от фигуриста Евгения Плющенко. О надвигающемся радостном событии продюсер заговорила не так давно и, судя по серьезности подготовки, которую начала многодетная мама, грядет нечто невероятно торжественное.

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У себя в микроблоге Рудковская сообщила, что крестить мальчика они с мужем будут 19 июня. Сразу же после таинства в саду светской львицы и фигуриста на Рублевке состоится грандиозное празднество. Более того, бизнес-леди показала закулисье преображения приусадебной территории в настоящую сказку.

Большие белые фигурки жирафов, разноцветные громадные кубики, пирамидки и лошадка-качалка, дорогой декор в виде люстр и гирлянд с природными мотивами – все это утопает в естественной зелени просторного сада, а также в обилии белого и золотистого освещения. Монтаж декора продлился практически всю ночь, и праздник обещает быть грандиозным.

Собственно, у Яны Рудковской по-другому и быть не может – светская львица обожает масштаб и роскошь, поэтому у нее нет неважного и несерьезного. Каждая деталь при подготовке к грандиозному событию имеет значение, ведь, как известно, дьявол кроется в мелочах.

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