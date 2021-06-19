Актуально всегда: жена Юдашкина появилась на юбилее у Галкина в многоярусном черном платье с принтом «горошек»

Светская львица в курсе всех трендов, модных фасонов и сочетаний.

Телеведущий, шоумен, артист Максим Галкин накануне с размахом отпраздновал свой юбилейный день рождения. Мужу Аллы Пугачевой исполнилось 45 лет. На его вечеринке гулял весь бомонд шоу-бизнеса, а также известные деятели кино, театра и моды.

Среди гостей отметились и давний друг семьи Пугачевой и Галкина Валентин Юдашкин с супругой Мариной. Жена именитого дизайнера знает все о фэшн-трендах и классике, поэтому выбрала всегда актуальный для любого повода наряд — черное многоярусное платье в пол с принтом polka dot, или мелкий горошек. Силуэтный фасон подчеркнул стройную талию 62-летней бизнесвумен.

Ранее наряд с подобным принтом выгуливала легендарная подруга Марины Юдашкиной Алла Пугачева. Тогда стилист Марина Корабель заметила, что такой принт как polka dot придает женственности и актуален на все времена.

Сама Примадонна на юбилее мужа блистала в струящемся шифоновом платье в пол с крупным цветочным принтом. Наряд артистка дополнила серебристым ремнем и лодочками в тон, а также элегантно подчеркнула стройные кисти рук кружевными перчатками.

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