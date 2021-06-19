Звезда белых ночей: Нетребко в струящемся молочно-алом асимметричном костюме прогулялась по Петербургу

Оперная дива прибыла в Северную столицу, чтобы выступить в родном Мариинском театре.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко всегда старается выглядеть ярко. Она отдает предпочтение насыщенным цветам в своих нарядах, что позволяет ей всегда быть в центре внимания. И для прогулки по Петербургу, в который дива прибыла накануне, певица не изменила своему вкусу и выбрала струящийся костюм молочно-алого с розовым цвета.

Крупный абстрактный принт на удлиненной рубашке и брюках комплекта Нетребко поддержала активными аксессуарами — алой сумкой, серьгами и нежно-розовыми босоножками. Так она отправилась гулять после заката – сейчас в городе на Неве сезон белых ночей.

«Как маленькие дети теперь радуемся и смотрим на белые ночи с Заячьего острова», — рассказала звезда у себя в микроблоге, искренне радуясь встрече с любимым городом.

В Петербург Нетребко прибыла, чтобы выступить на сцене родного Мариинского театра, в котором начинала некогда свою карьеру. Артистка не раз признавалась, что ее сердце принадлежит Петербургу, и каждая поездка сюда приносит ей настоящую радость.

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