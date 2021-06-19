Неподдельная страсть: Алла Пугачева и Максим Галкин на юбилее слились в долгом и горячем поцелуе

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы вместе уже 20 лет. Муж с женой живут душа в душу, воспитывают двоих семилетних дочку и сына, а также возделывают огромный и роскошный сад в своем замке. Их семейной идиллии многие друзья и коллеги даже, пожалуй, немножко завидуют, восторгаясь уважительным отношением супругов друг к другу и отсутствию между ними каки-то недомолвок и ссор в публичном пространстве.

О том, что в паре Пугачевой и Галкина до сих пор царит страсть, Примадонна с мужем продемонстрировали прилюдно – на глазах у сотен гостей, пришедших на 45-летний юбилей телеведущего, Алла и Максим проявили свои чувства. Угощаясь тортом, именинник с женой услышали в свой адрес: «Горько!», и последовали приятной команде.

Под восхищенные взгляды и одобрительные возгласы Алла Пугачева и Максим Галкин слились в горячем и долгом поцелуе, не постеснявшись показать свои эмоции. В принципе, в зале собрались только самые дорогие и близкие люди, которые правильно поняли целующихся и лишний раз убедились в неподдельности взаимной любви Примадонны и ее пятого мужа.

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