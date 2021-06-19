Перебралась в Швейцарию: Бузова в черном мини-платье с кулисками по бокам и зеленых босоножках позировала на фоне Альп

Красотка после Италии решила продолжить отдых в одной из самых богатых стран мира.

Певица, телеведущая, начинающая актриса МХАТа им. Горького Ольга Бузова после громкой премьеры пьесы «Чудесный грузин», в которой исполнила эпизодическую роль, улетела в долгожданный отпуск. Она провела несколько роскошных и насыщенных дней на побережье итальянского озера Комо в Ломбардии.

Но одной Италией путешествие красотки не ограничилось. Накануне звезда эстрады улетела в Швейцарию, откуда уже прислала многомиллионной армии онлайн-фанатов фотографию в Лугане на фоне Альп.

Девушка позировала на ней в черном мини-платье, драпированное кулисками по бокам, которое дополнила яркими акцентами – сумочкой и босоножками ультрамодного в сезоне зеленого цвета.

«Она была безупречна. Это испортило всем настроение до конца вечера», — подписала снимок звезда.

В руках у Бузовой красовался роскошный букет из роз разных оттенков. Звезда смотрела в камеру сверху вниз, демонстрируя свое превосходство над миром.

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