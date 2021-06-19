«О Боже, она чем-то болеет!»: исхудавшая Полина Гагарина в бикини показала выпирающие ребра

Певица наслаждается отпуском в Греции с детьми и друзьями.

34-летняя Полина Гагарина в настоящее время наслаждается гостеприимством греческого курорта, на который улетела вместе с двумя детьми – сыном Андреем и дочкой Мией. Компанию звезде также составили друзья, которых девушка представила подписчикам своего микроблога.

Ежедневно певица делится с онлайн-публикой фотографиями и видео с отдыха. Насыщенные прогулки, знакомство с флорой и фауной курорта, водные развлечения, солнечные ванны дарят исполнительнице отличное настроение и даже провоцируют красотку на шутки.

В новой публикации красотка, стоя в бикини в море, показала свою худобу и выпирающие ребра, и написала:

«Выбираем! На каком фото я худее, ребристей и «о, Боже , она чем- то болеет!»

А я пока съем сувлаки и почитаю ваши комментарии», — пошутила звезда.

Комментарии от фолловеров не заставили себя долго ждать .Люди стали комментировать физическую форму любимицы и предлагать свои варианты:

«А море то ребристей! Ты проиграла!», «Фигура хорошая, но чуть бы мясца не помешало бы», «Красотка! Всем бы так болеть», «Вы самая классная!», «Фигура огонь, кому не нравится пусть не смотрит», «На всех болезная», «Не секси», — пишут фолловеры.

Ради справедливости стоит отметить, что Полина Гагарина довольна своей фигурой, хоть ей ежедневно советуют немного поправиться. Девушка усердно занимается с тренером и достигла очевидных успехов в борьбе с несовершенствами.

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