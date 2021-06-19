«Это летний must have!»: Навка в клетчатой рубашке-бомбере и белых джинсах прогулялась по итальянским дворикам

Длинные нерабочие дни, которые ввело правительство Москвы, многие знаменитости решили использовать как отпуск и улетели в жаркие страны. Например, певица Полина Гагарина отдыхает с семьей в Греции, Ольга Бузова – в Италии, Ксения Собчак – Турции.

Сменить обстановку решила и фигуристка Татьяна Навка. Звезда льда отправилась с подругой в Италию, в уютное местечко Фумоне. Здесь артистка не в первый раз, и знает тихие уголки, по которым отправилась прогуляться.

Летним вечером Навка выбрала для променада белые джинсы и яркую черно-розовую рубашку-бомбер. Мы попросили оценить прогулочный аутфит стилиста Эллу Маковей.

«Белые джинсы — это летний must have! Татьяна удачно собрала образ в стиле casual для прогулок в нежаркий день. Небольшая сумочка-кроссбоди и бейсболка — это тренды реплики из 90-х. Яркий бомбер-рубашка в клетку — также актуальный в сезоне предмет гардероба. Модели бомберов фасона оверсайз органично вписываются в городские стритстайл образы», — заметила Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, имиджмейкер, шопер. В индустрии моды более 5 лет. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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