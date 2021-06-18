«Наша разница в возрасте делает меня счастливой»: Пугачева произнесла трогательный тост на юбилее Галкина

Максиму Галкину исполнилось 45 лет. По случаю юбилея он собрал коллег и друзей в ресторане, где принимал все поздравления. Трогательную речь в адрес мужа произнесла Алла Борисовна. Ее тост в своем Instagram опубликовал Иосиф Пригожин.

«Будь счастлив, в здравии и благополучии, на радость детям и в радости за них. Я хочу, чтобы у тебя жизнь была благополучной, чтобы беды обходили тебя стороной, чтобы злоба людская, не только шоу-бизнеса, обходила тебя тоже стороной. Тебе, кстати, повезло! Ты для меня всегда будешь молодой. Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Ты всегда будешь моим молодым мужем, будь счастлив любимый!» — сказала Пугачева.

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Напомним, в этом году Примадонна и шоумен отметят десятую годовщину своей совместной жизни. Брак они заключили в 2011 году.

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