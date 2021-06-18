«Отдых по-настоящему»: Курбан Омаров улетел на курорт с сыном

Судя по всему, Курбан Омаров и Ксения Бородина прекратили отношения. Правда, по какой причине — неизвестно. Бизнесмена уже несколько раз видели в компании экс-участниц «Дома-2», в том числе Таты Блюменкранц. Но девушка утверждает, что их связывают только деловые отношения. Ксения Бородина тем временем в одиночестве ходит на тусовки. А Омаров накануне и вовсе улетел на отдых. В компании сына от предыдущих отношений он загорает на Кипре. Снимком с курорта он поделился в своем Instagram.

«Вот у кого отдых по-настоящему. В семь утра уходят, потом только на обеде их вижу. Целый день где-то шастают по отелю. В 12 ночи возвращаются по номерам», — написал Омаров.

Подписчики, конечно же, не упустили возможности задать интересующие их вопросы, но они остались без ответа.

«Где Ксюша с девочками?» — написали пользователи Сети.

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