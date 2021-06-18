«Корзина-рекордсмен»: Максим Галкин поблагодарил Светлану Лободу за потрясающий подарок

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин восемнадцатого июня отмечает свой день рождения. Популярному шоумену исполнилось сорок пять лет.

Максим Галкин принимает поздравления от своей семьи, друзей, близких, поклонников. Многие прислали подарки звездному телеведущему в их с Аллой Пугачевой замок в деревне Грязь.

Судя по всему, очень впечатлил Максима Галкина сюрприз, который ему устроила популярная вокалистка Светлана Лобода. В сторис Instagram именинник показал огромную корзину, заполненную эустомами, или как их еще называют, лизиантусов, нежнейших оттенков.

«Потрясающая корзина-рекордсмен от Светы Лободы. Света, спасибо большое. Чудесные лизиантусы. Спасибо!» — восторженно говорит Максим Галкин за кадром.

Стоит отметить, что шоумен — большой любитель разнообразных цветов.

Так, в минувшие выходные он вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте побывал в гостях у Марины и Валентина Юдашкиных. Максим Галкин был очень впечатлен ирисами и тоже показывал их на видео в Instagram.

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