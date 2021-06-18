«Женился на лучшей женщине»: близкая подруга Аллы Пугачевой публично обратилась к Максиму Галкину

Восемнадцатого июня большой праздник в семье Аллы Пугачевой: отмечается день рождения мужа Примадонны и отца двоих ее детей Гарри и Лизы. Максиму Галкину исполнилось сорок пять лет.

С этой прекрасной датой шоумена поздравили не только близкие, но многие звездные друзья и поклонники.

Публично обратилась к Максиму Галкину близкая подруга Аллы Борисовны, меценат Алина Редель.

«Ты построил не просто дом — замок. Посадил не просто дерево — сад и парк. Женился на лучшей женщине, родил прекраснейших детей! Светлый, солнечный, добрый, внимательный Макс, дальнейшего тебе процветания, творчества, счастья и любви!» — написала Алина Редель в Instagram.

Виновник торжества тут же отозвался, поблагодарив женщину за поздравление.

«Спасибо большое, Алиночка!» — ответил Максим Галкин в комментариях.

Стоит отметить, что Алина Редель – не только давняя подруга Аллы Пугачевой, она еще и соседка звездного семейства. Детям Примадонны и Максима Галкина Алина Редель заменяет бабушку.

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