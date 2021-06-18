Больше ничего общего: Полина Гагарина окончательно отказалась вести дела с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым

Певица Полина Гагарина в эти дни наслаждается отдыхом на побережье Греции, куда улетела вместе с двумя детьми.

Бывший супруг звезды Дмитрий Исхаков между тем лишился еще одной высокой должности на предприятии, которое в свое время учредила Полина Гагарина.

Как сообщает «Комсомольская правда», певица решила закрыть еще один общий с экс-мужем проект. Налоговики ликвидируют «Творческий центр Полины Гагариной», руководителем которого является Дмитрий Исхаков.

Таким образом, звезду и ее бывшего супруга больше ничего не объединяет, кроме дочери Мии, по вопросам воспитания которой Гагарина и Исхаков сумели договориться мирно.

Напомним, развод пары был оформлен в декабре 2020 года. В новый год каждый из бывших супругов вошел свободным от брачных уз.

Стоит отметить, что Полина Гагарина уже ранее увольняла мужа с должности директора своей очень прибыльной фирмы — ООО «Полина Гагарина», чем и спровоцировала разговоры о разладе в семье, которые спустя какое-то время оказались правдой.

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