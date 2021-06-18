«С днем рождения!»: Ирина Безрукова в белой юбке плиссе предстала на памятном фото с Максимом Галкиным

Восемнадцатого июня свой день рождения отмечает один из самых известных телеведущих нашей страны — Максим Галкин. Супругу Примадонны и отцу близнецов Гарри и Лизы исполнилось 45 лет.

В этот день Максим Галкин принимает поздравления от своих самых близких, поклонников и звездных коллег. Теплые слова шоумену уже успели сказать жена, дети, падчерица. Максима Галкина поздравили певица Валерия, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Полина Гагарина, Николай Басков, Владимир Винокур и другие знаменитости.

Присоединилась к поздравлениям и известная актриса Ирина Безрукова. Она разместила в сторис Instagram совместное фото с Максимом Галкиным, которое было сделано в студии программы «Сегодня вечером».

«С днем рождения!» — написала Ирина Безрукова под фото.

Для визита на передачу, которую несколько лет на Первом канале ведет Максим Галкин, актриса облачилась в белую юбку плиссе, жакет с абстракционным принтом и «золотые» туфельки.

Стоит отметить, что именинник не пропускает ни одного поздравления. Публикации, связанные с ним, Максим Галкин размещает в сторис, не забывая благодарить тех, кто сказал ему теплые слова в день рождения.

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