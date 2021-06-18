«Воспламенилась кофта»: старшая дочь Алены Ашмариной пострадала во время пожара на даче

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», бизнесвумен и многодетная мама Алена Ашмарина рассказала о ЧП, случившемся с ее старшей дочкой Патрисией. Девочка пострадала во время пожара на даче и была госпитализирована с ожогами разной степени тяжести.

«Мы с Патрисией лежим в больнице, — сообщила Алена Ашмарина в Instagram. — У нее ожоги 1-й и 2-й степени, самые сложные на лице. Вчера забрала ее экстренно из больницы рядом с дачей, где все произошло. Не удачно пожарили зефирки. У нее воспламенилась кофта».

Многодетная мама поблагодарила близких, которые в этот момент находились рядом с девочкой, за их быструю реакцию и оперативное тушение пожара. Если бы не их оперативные действия, неизвестно, чем бы все закончилось.

Алена Ашмарина добавила также, что ее наследница, получившая ожоги, держалась молодцом и стоически терпела боль.

«Благодарю бога что она жива, все остальное мы переживем», — заключила экс-участница «Дома-2».

Напомним, Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей, две из которых, близнецы, появились на свет второго января этого года. Не так давно мама-одиночка завела новый роман и уже представила избранника своим наследницам.

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