«Хватит уже прятать эту красоту»: Эмин показал, как загорает с дочкой от Гавриловой

Чуть больше года назад Эмин Агаларов и Алена Гаврилова объявили о своем расставании. О причинах говорить не стали. В браке, который был заключен в 2018 году, родилась девочка Афина. До сих пор ни мама, ни папа не показывают ее лица в своем Instagram. Так случилось и на этот раз. Артист поделился снимком, на котором позировал с Афиной, лежа на лужайке. Девочка была в панамке. Некоторые фанаты возмутились.

«Хватит уже прятать эту красоту! Милота! Прекрасные вы и доченька», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Агаларова также есть трое старших детей. Сыновья-двойняшки от Лейлы Алиевой, которым в этом году исполнится по 13 лет. Также музыкант воспитывает приемную дочь Амину.

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