«Спасибо, что заступаешься за меня»: Разин назвал человека, который превратил жизнь Пугачевой в рай

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поздравил юмориста Максима Галкина с днем рождения. Он вспомнил, как они пересекались на концерте в Санкт-Петербурге, в «Русском музее». Продюсер выступал там с музыкантом Тарканом, а ведущим был как раз муж Аллы Пугачевой.

Также Разин вспомнил, как в далеких восьмидесятых годах прошлого века Галкин с родителями и братом был в Подмосковье в воинской части на концерте «Ласкового мая». Уже тогда Максим, как заверил продюсер, подавал большие надежды.

«Maкc, спасибо тебе большое, что иногда заступаешься за меня перед Аллой Борисовной. Спасибо тебе большое за юмор. Также мы принимали с тобой участие в программе «Точь-в-точь», где ты очень хорошо обо мне отзывался. Вообще, ты очень положительный и позитивный человек. Ты превратил жизнь Аллы Борисовны в рай». Андрей Разин

Напомним, что Максиму Галкину 18 июня исполнилось 45 лет. С юбилеем его поздравили самые близкие люди: его семья, друзья и коллеги.

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