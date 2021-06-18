Уже и Басков поздравил: почему Филипп Киркоров «позабыл» о юбилее Максима Галкина в соцсетях

Поп-король, судя по всему, по-прежнему во вражде с семьей Аллы Пугачевой.

Телеведущему Максиму Галкину 18 июня исполнилось 45 лет. В Instagram многие звезды активно поздравляют мужа певицы Аллы Пугачевой с днем рождения. К примеру, это уже сделали музыкант Николай Басков, певица Валерия, композитор Игорь Николаев и многие другие.

А вот большой друг семьи, четвертый муж Примадонны Филипп Киркоров упорно хранит молчание. И, судя по всему, поздравлений в адрес телеведущего на его страничке в Instagram до конца дня никто не увидит.

Последние годы Киркоров перестал поддерживать тесный контакт с семьей бывшей супруги. Если раньше они были не разлей вода, то теперь этого и близко нет.

Поговаривали, что дело в Примадонне. Якобы она не поздравила однажды Киркорова с днем рождения, и он обиделся. Хотя думается причины недопонимания куда глубже. Возможно, они когда-нибудь станут известны широкой общественности.

Сам поп-король несколько раз высказывался по поводу натянутых отношений с семьей Пугачевой, что, безусловно, бросается в глаза. Он загадочно говорил, что «королеве можно все», намекая как раз на Примадонну и ее непростой характер.

Не так давно примирить бывших закадычных друзей взялась старшая дочь Аллы Борисовны певица и актриса Кристина Орбакайте. Киркоров, Пугачева и Галкин впервые за долгое время встретились на 50-летии звезды. И даже перебросились во время праздника парой фраз, отвешивая друг другу комплименты. Казалось, что топор войны зарыт, но, судя по молчанию Киркорова в соцсетях, перемирие было временным.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева был в браке с 1994 по 2005 год. Именно Киркоров в 2001 году познакомил Примадонну с ее будущим пятым по счету мужем Максимом Галкиным.

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