«От всего сердца»: Николай Басков поздравил Максима Галкина с красивой датой

Николай Басков разместил в одной из последних публикаций личного микроблога фотографию с комиком Максимом Галкиным.

Напомним, в пятницу, 18 июня пародист отмечает свой 45-й день рождения. На юбилей артиста коллеги и друзья звезды российского шоу-бизнеса пожелали здоровья и семейного счастья Галкину. Среди них оказался и певец Николай Басков.

Знаменитость поделился архивным фото с другом. Именинник на снимке предстал в черной рубашке и белых брюках свободного кроя. А сам Басков продемонстрировал белоснежный костюм из рубашки с принтом и брюк, как у Галкина.

«Дорогой мой друг, Максим, от всего сердца поздравляю тебя с красивой датой! К этому возрасту, на который ты, конечно же, не выглядишь, ты подошел состоявшимся человеком и в профессии, и в семье», — отметил Николай.

Артист заявил, что Галкин стал настоящей легендой России. Басков добавил, что гордится своим другом и мечтает, чтобы Максим был счастлив:

«Хочу тебе пожелать всегда оставаться здоровым, счастливым, позитивным, успешным, радовать миллионы людей, ты это умеешь, как никто. Ты настоящий мастер своего дела, в тебе столько граней таланта и ты — уже история нашей страны!».

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