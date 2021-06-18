«Я — подкаблучник, а такие люди сильные мужчины»: почему Галкин и Пугачева уже 20 лет вместе

Пара познакомилась в 2001 году, а спустя десять лет сыграла красивую свадьбу.

Телеведущий Максим Галкин 18 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 45 лет. Двадцать из них он провел вместе с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Многие считали, что юморист лишь мимолетное увлечение певицы и долго их роман не продлится. Однако они опровергли все прогнозы скептиков. В 2011 году сыграли свадьбу, а еще через два года в их семье появились дети — Гарри и Лиза Галкины.

Отметим, что Пугачева и Галкин еще в начале своего романа перестали обращать внимание на слухи. Вместе начали петь на эстраде, появлялись под ручку в телевизионных передачах.

В интервью Максим Галкин говорил всегда честно и прямо: «Я – подкаблучник, а такие люди сильные мужчины».

Конечно, особую роль в жизни звезд занимают дети. Вот, к примеру, как о наследниках говорил ранее Галкин: «Когда дети видят к себе только доброе отношение, только понимание, только любовь, они не могут быть плохими. У них нет шансов быть плохими и очень плохо себя вести».

Интересно, что Пугачева редко размещает снимки с детьми в своих соцсетях. Зато за двоих это делает Галкин. Сам он не раз говорил, что Instagram для него — отражение жизни и семья в ней на первом месте.

больше по теме Галкин прокатился на велосипеде по деревне Грязь и показал украшенную шарами в честь его юбилея площадку Известному телеведущему исполнилось 45 лет.

Любопытно, что некоторые ролики Галкина с женой и детьми собирают по несколько миллионов просмотров. Казалось бы, почему не заработать на рекламе. Но Галкин не спешит сотрудничать с рекламодателями. Он хорошо зарабатывает на своих концертах и в дополнительном источнике дохода не нуждается, сообщает «Собеседник».

Ранее родные люди — дети и жена — очень тепло поздравили Максима Галкина с юбилеем. Наследники, к примеру, прочитали красивый стих, который посвятили своему звездному отцу.

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