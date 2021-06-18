«Абсолютно летнее и легкое настроение»: Ольга Серябкина – о своей новой песне

Певица Ольга Серябкина выпустила новый сингл, который называется «это LOVE». Он способен любого зарядить романтическим вайбом.

«Я хотела передать через свою музыку то, что чувствую в этот момент: счастье, любовь, легкость. Мне важно, чтобы мой трек помогал слушателю кайфовать от себя и всего, что происходит. Абсолютно летнее и легкое настроение». Ольга Серябкина

Как добавила Ольга Серябкина, она просто в один прекрасный момент услышала мелодию в своей голове в готовом виде. Она родилась вместе с текстом, который звезда позже дополнила. По словам звездной исполнительницы, на майских праздниках она записала трек «это LOVE» на студии.

Напомним, что Ольга Серябкина стала широко известна по выступлениям в группе «Серебро». Музыкальный коллектив гремел на всю страну и пользовался просто огромной популярностью среди молодежи. Позже исполнительница отправилась в сольное плавание, закончив свои творческие отношения с продюсером Максимом Фадеевым.

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