Галкин прокатился на велосипеде по деревне Грязь и показал украшенную шарами в честь его юбилея площадку

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram показал украшенную шарами детскую площадку. Как он отметил, необычный подарок ему сделали жители деревни Грязь, в которой он проживает уже много лет со своей семьей, в честь его 45-летия.

«Еду на велосипеде и тут мне сказали, что мои соотечественники из деревни Грязь украсили детскую площадку шарами. Ох, действительно. Шарики повесили. Сейчас вам покажу. Вот видите, какой у нас тут праздник местного значения. Спасибо большое, ребята. Спасибо». Максим Галкин

Отметим, что Максима Галкина с юбилеем поздравили многие звезды шоу-бизнеса. Они написали в своих соцсетях очень трогательные слова в адрес телеведущего и юмориста.

Не забыла о Максиме Галкине и любимая семья. Его дети Лиза и Гарри Галкины прочитали красивый стих, который посвятили отцу. Жена шоумена Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева также поздравила супруга с юбилеем.

Смотрите также: