В стиле русской красавицы с пышной косой: Орбакайте в сарафане с розами предстала на фото с мамой и отчимом

18 июня свой день рождения отмечает шоумен Максим Галкин. Ему исполнилось 45 лет. Одной из первых именинника с днем рождения поздравила Кристина Орбакайте. Примечательно, что дочка примадонны старше своего отчима на пять лет. Певица опубликовала в Stories микроблога редкий памятный снимок. В кадре артистка позировала с именитой мамой и ее молодым мужем. При этом Кристина оделась в стиле русской красавицы с белокурой пышной косой. Изюминкой образа певицы стал цветочный сарафан с расписными розами и пояском на талии. Так, Орбакайте умело подчеркнула стройную талию и красивую линию декольте.

Ранее Максима Галкина с днем рождения поздравили и семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Дети примадонны сочинили для отца песенку и исполнили ее в саду их особняка в деревне Грязь. Шоумен пришел в восторг от такого необычного сюрприза. К малышам присоединилась и Алла Борисовна. Она выскочила из дома, бросившись в объятия мужа. Певица призналась ему в чувствах, расцеловав в щеки.

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