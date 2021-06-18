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В стиле русской красавицы с пышной косой: Орбакайте в сарафане с розами предстала на фото с мамой и отчимом

Совместным снимком певица поздравила Максима Галкина с днем рождения.

В стиле русской красавицы с пышной косой: Орбакайте в сарафане с розами предстала на фото с мамой и отчимом
Алла Пугачева с дочками Кристиной и Лизой, сыном Гарри и внуками Никитой и Дени. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

18 июня свой день рождения отмечает шоумен Максим Галкин. Ему исполнилось 45 лет. Одной из первых именинника с днем рождения поздравила Кристина Орбакайте. Примечательно, что дочка примадонны старше своего отчима на пять лет. Певица опубликовала в Stories микроблога редкий памятный снимок. В кадре артистка позировала с именитой мамой и ее молодым мужем. При этом Кристина оделась в стиле русской красавицы с белокурой пышной косой. Изюминкой образа певицы стал цветочный сарафан с расписными розами и пояском на талии. Так, Орбакайте умело подчеркнула стройную талию и красивую линию декольте.

Певица Кристина Орбакайте с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой
Кристина Орбакайте в приталенном сарафане с цветочным принтом позировала на снимке с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Ранее Максима Галкина с днем рождения поздравили и семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Дети примадонны сочинили для отца песенку и исполнили ее в саду их особняка в деревне Грязь. Шоумен пришел в восторг от такого необычного сюрприза. К малышам присоединилась и Алла Борисовна. Она выскочила из дома, бросившись в объятия мужа. Певица призналась ему в чувствах, расцеловав в щеки.

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