«Ты замечательный»: Валерия поздравила Максима Галкина с юбилеем

Исполнительница Валерия опубликовала на своей страничке в Instagram совместную фотографию с пародистом Максимом Галкиным. Примечательно, что таким образом артистка поздравила комика с днем рождения.

Валерия в пышном платье мятного оттенка с лимонами и собранными волосами нежно смотрела на именинника. А Максим в черном костюме с галстуком взял за руки коллегу.

«Максим, дорогой! С юбилеем!!! Ты замечательный. Сколько же в тебе таланта, мудрости, чуткости, такта! Дай Бог счастья тебе и всем твоим близким! Ты очень разносторонний человек, но для всех еще открылся и как потрясающий отец, равных которому еще поискать», — призналась Валерия.

Жена Иосифа Пригожина пожелала здоровья не только Максиму, но и его детям. Певица призналась, что с удовольствием наблюдает за тем, как растут Лиза и Гарри Галкины.

«Пусть твои чудесные детки будут источником бесконечной радости и вдохновения, а мы, вся наша семья, относящаяся к тебе с большим уважением и симпатией, будем всегда радоваться твоим удачам и победам», — добавила артистка.

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