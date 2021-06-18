«Я потерял слух и сорвал голос»: Лазарев рассказал про съемки в шоу «Я вижу твой голос»

Программу с участием звезды можно будет увидеть 18 июня на телеканале «Россия 1».

Музыкант Сергей Лазарев станет экспертом нового выпуска популярного шоу «Я вижу твой голос». Он постарается выиграть миллион рублей.

Как отметил исполнитель, ему будет интересно послушать, как поют непрофессионалы. Тем более, как он заверил, даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым, как он выразился, медведь наступил на ухо. По словам Лазарева, можно понять, поет человек или нет, потому как он держится на сцене и обращается с микрофоном.

«Понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать. Безусловно, я очень хочу помочь участнице выиграть миллион, если не получится, заранее прошу прощения». Сергей Лазарев

Интересно, что после съемок Сергей Лазарев воскликнул: «По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос». Эфир, безусловно, дался ему нелегко.

Новый выпуск шоу «Я вижу твой голос» можно будет увидеть 18 июня в 22.00. Его по традиции покажет телеканал «Россия 1».

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