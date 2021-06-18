Мамина кокетка: Лиза Галкина в лимонных шортиках из хлопка спела для отца в саду в деревне Грязь

18 июня шоумен Максим Галкин отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Двойняшки Гарри и Лиза трогательно поздравили отца с днем рождения. 18 июня шоумену Максиму Галкину исполнилось 45 лет. По этому случаю малыши сочинили для папы песню и исполнили ее в саду. Сам телеведущий был растроган таким милым и трогательным подарком. К детям присоединилась и Алла Пугачева. 72-летняя певица в буквальном смысле выскочила из дома, шуточно попросив близких не снимать ее на камеру. Однако артистка все-таки засветилась в кадре.

Примадонна облачилась в джинсовые мини-шортики и бежевую блузу с открытыми плечами. Изюминкой образа певицы стала пышная прическа.

А вот Лиза покрасовалась в саду в хлопковых шортиках лимонного оттенка, белых носочках и желтых кедах. Образ малышки дополнили яркая принтованная футболка и две задорные косички.

«С днем рождения папа, в этот день ты родился! Ты, конечно, возмужал… Хотим вырасти таким, таким как ты! Наша семья — это главное в жизни. Когда мы вместе — мы самые сильные», — пели в один голос двойняшки Гарри и Лиза.

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