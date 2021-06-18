«И я, и я! Люблю»: 72-летняя Пугачева в мини-шортиках зацеловала Галкина в саду

Примадонна одной и первых поздравила именинника с днем рождения.

Алла Пугачева с семилетними двойняшками Гарри и Лизой первыми поздравили шоумена Максима Галкина с днем рождения. 18 июня ведущему программы «Лучше всех» на Первом канале исполнилось 45 лет. По этому случаю именинник поделился свежим домашним видеороликом. Шоумен запечатлел как в саду их загородного особняка в деревне Грязь его поздравила любимая жена и дети. Лиза и Гарри сочинили для отца песню и исполнили ее в дуэте. К ним присоединилась и примадонна. Алла Борисовна буквально выскочила из дома, бросившись в объятия мужа.

«И я, и я! Люблю», — ворковала примадонна, целуя именинника в щеку.

Алла Борисовна позировала в джинсовых шортах-бермудах и в бежевой блузе с открытыми плечами. Изюминкой образа певицы стала пышная прическа. Примадонна не скрывала чувств, обнимая мужу. Она дала понять, что очень дорожит своей семьей. Пока Алла Пугачева пыталась одарить именинника поцелуями, сам Максим обнимал двойняшек Лизу и Гарри. Малыши растрогали отца трогательной песенкой.

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