«Больше нельзя нервничать»: Алена Водонаева посетила психотерапевта

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что была вынуждена пойти на прием к психотерапевту.

Знаменитость подчеркнула, что делала это впервые. Ранее Алена обходилась только психологами. Сейчас Водонаевой понадобилась медикаментозная помощь специалиста.

«Мне больше нельзя нервничать. И без медикаментозной терапии не обойдется (слава богу, временной, на 9 месяцев). Сегодня разговаривала с психотерапевтом. Впервые в жизни. До этого как-то обходилась психологами, если они были необходимы», — поделилась Алена.

Оказалось, причина болезни Водонаевой лежит в ее чрезмерной стойкости и неумении проявлять эмоции. Алена заявила, что все держит в себе. А это в свою очередь приводит к стрессам и ухудшению физического здоровья. Напомним, не так давно у 38-летней телеведущей случился микроинсульт.

Врач посоветовал Водонаевой по-настоящему отпускать негативную ситуацию, а не делать вид для окружающих.

«Когда ты взрослая женщина, неспособная контролировать свое поведение, это выглядит отталкивающе. Поэтому, чем старше я становлюсь, тем больше держу все внутри. Не повышаю голос в конфликтах, остаюсь вежливой и холодной. И так будет и дальше, я надеюсь. Просто важно научиться и изнутри гасить пламя — для себя», — резюмировала Алена.

Смотрите также: