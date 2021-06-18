«Его заездили»: Хазанов объяснил, почему Галустян потерял былую популярность

Как отметил артист, самому ему по душе выступления именно этого комика.

Артист Геннадий Хазанов в шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым объяснил, почему комик Михаил Галустян несколько потерял в своей былой популярности. Ведущий попросил актера театра и кино перечислить его любимых юмористов.

«На меня сегодня очень действует Карибидис. Очень действует Галустян. Хотя я должен сказать, что, с моей точки зрения, Галустяна заездили. Его количественно заездили».

Геннадий Хазанов

Как отметил Хазанов, он никогда в жизни не смеялся на концертах юмориста Михаила Задорнова. При этом он заметил, что артист был большой личностью. «Я был хорошо знаком с Мишей Задорновым, но говорю откровенно, что ни разу не улыбнулся на его выступлениях. Я смеялся, когда смотрел на Карцева, когда смотрел на Яна Арлазорова», — заметил Хазанов.

Напомним, что Михаил Галустян — популярный юморист и комедийных актер. Он бывший участник КВН, вел популярный проект «Наша Раша».

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