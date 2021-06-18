«Невосполнимая утрата»: умер заслуженный артист Андрей Егоров

Звезда фильма «Эшелон» — Андрей Егоров — ушел из жизни в 50 лет. Об этом сообщили в Центральном академическом театре Российской армии.

Стало известно, что актер умер в четверг, 17 июня. Коллеги Егорова не рассказали, что стало причиной внезапной смерти знаменитости.

«На 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Павлович Егоров. Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата», — отметили в сообщении на официальном сайте Театра Российской армии.

Сообщается, что прощание с актером состоится 19 июня в 11:00. О месте прощания будет объявлено позже.

Напомним, Андрей Егоров закончил Воронежский государственный институт искусств, а позже поступил в московский Центральный академический театр Российской армии. Там артист прослужил до конца жизни. Егоров получил звание заслуженного артиста России. Он сыграл в таких картинах, как «Смерш», «Жених», «Мой ласковый и нежный», «Варенька. Испытание любви» и др.

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