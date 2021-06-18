«Он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросян»: Хазанов — резко о Воле

Как отметил артист, с резидентом Comedy Club у него никак не получалось найти контакт.

Артист Геннадий Хазанов в шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым резко высказался о резиденте Comedy Club Павле Воле. Он вспомнил, одну из вечеринок в Юрмале, когда на сцену вдвоем вышли Гарик Мартиросян и муж гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Как отметил Хазанов, Гарик Мартиросян сразу смог покорить своими шутками зал и расположить к себе публику. Он очень изящно и филигранно вел свою партитуру. А вот Павел Воля откровенно разочаровал более старшего коллегу.

«Ему очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросяна. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище. Я ведь не ханжа и вовсе не против подобной лексики, но только если без нее нельзя обойтись, если она что-то несет». Геннадий Хазанов

Напомним, что ранее Геннадий Хазанов уже критиковал главных звезд Comedy Club. К примеру, он признавался, что никак не воспринимал юмор Гарика Харламова. Правда, с годами он изменил свое мнение относительно бывшего мужа актрисы Кристины Асмус.

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