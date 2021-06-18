Новая роль: Ольга Бузова отправится в Африку со звездами для съемок реалити-шоу

Певица и телеведущая Ольга Бузова станет ведущей нового реалити-шоу на канале ТНТ под рабочим названием «Звезды в Африке». Известно, что вместе с ней в экстремальное путешествие отправятся некоторые другие звезды российского шоу-бизнеса. В окружении ведущей подтвердили эту информацию.

«Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к «Последнему герою», конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не станет». Друзья Ольги Бузовой

Напомним, что Ольга Бузова несколько месяцев назад отказалась вести шоу «Дом-2» на канале «Ю». Она осталась в структуре ТНТ. Для руководителей канала было принципиально сохранить под своими знаменами такую яркую звезду, сообщает «СтарХит».

Заметим, что несколько дней назад Ольга Бузова участвовала в постановке МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». При этом руководители заметили, что в труппу театра исполнительницу принимать никто не будет. Однако осенью она снова появится на сцене легендарного театра как приглашенная актриса.

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