«Любим тебя, наш друг!»: жена Юдашкина в шифоновом платье в цветочек запечатлелась с именинником Галкиным

Семьи кутюрье и шоумена дружат давно и крепко.

18 июня свой день рождения отмечает телеведущий, юморист, шоумен и примерный семьянин Максим Галкин. Мужу Аллы Пугачевой исполняется 45 лет. По этому случаю артист с полуночи уже принимает поздравления из самых разных концов страны.

В числе поздравивших – Марина Юдашкина, жена знаменитого отечественного кутюрье. Светская львица, позируя рядом с именинником в платье с цветочным принтом «мильфлер», обратилась к нему:

«Великолепный артист, человек разносторонних талантов и великого мастерства! Хочу пожелать тебе счастья, как можно больше начинаний, которые завершатся так, как ты задумал! Любим тебя наш друг!», — подписала снимок бизнес-леди.

Семья Юдашкиных давно и очень тепло дружит с семейством шоумена. Валентин и Марина часто бывают в гостях в замке Максима и Аллы, а также принимают у себя звездную чету. Особенно любят друзья посиделки на природе с живой музыкой и песнями.

Помимо Юдашкиной, поздравить юбиляра спешит и Александр Буйнов – еще один давний друг семьи. Артист разместил снимок именинника и назвал его красава-парнем, а также талантливым артистом, счастливым отцом семейства.

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