«Я бы очень не рекомендовала»: Хромченко показала платье, которое превращает в тетку девушек с формами

В новом, пятничном, выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале истец привел обвиняемую, чтобы вернуть ей элегантность в образе. Героиня проекта Валерия замужем за потомком ирландских королевских особ Патриком. И муж очень переживает, что жена не дотягивает до леди. Ведь она давно облюбовала кальсоны, треники и майки-алкоголички, кеды и кроссовки — в ее гардеробе элегантности нет места.

Народный стилист переодела Валерию в гипюровое платье кораллового. Эта кружевная ткань родом из Италии, впервые она появилась в XVI веке на острове Бурано, который расположен рядом с Венецией. Тогда его делали вручную, а вот после кризиса 1929 года его стали делать машинным.

Платья из гипюра стали очень популярными благодаря Коко Шанель, которая стала выпускать их в черном цвете. Однако, не каждой фигуре, а особенно плотной и с пышными бедрами, как у Валерии, эта ткань подходит, и на это указала Эвелина Хромченко.

«Я бы очень не рекомендовала таким девушкам, как наша героиня, покупать такие платья. Потому что здесь дело даже не в фигуре, а в настрое. Ведь что она говорила? «Я ношу свои кальсоны, потому что я очень боюсь быть похожей на тетку с сумками и детьми из Советского Союза». И — нате вам, пожалуйста. Приходит сюда платье, которое носила та самая тетка с сумками и с детьми из Советского Союза. Правда, без пояска, без сумочки, без этих ботинок», — объяснила телеведущая.

Смотрите также