Анна Михайловская с подросшим сыном насладились речным круизом

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Молодежка» — Анна Михайловская — опубликовала на своей странице свежее фото с сыном Мирославом. Примечательно, что снимок был сделан на берегу реки и с красно-белым теплоходом на заднем фоне.

Анна призналась, что наконец исполнила давнюю мечту своего ребенка. Мирославу скоро будет шесть лет. Малыш решил, что он готов для мини-путешествия по реке. Сын актера Тимофея Каратаева уговорил маму совершить круиз Москва – Тверь – Москва. Михайловская не стала сопротивляться сыну, хотя немного и тревожилась за предстоящий отдых.

«Я переживала как будет с едой, поэтому прихватила с собой бутерброды. Ну вот такая вот я. С ними я и уехала домой, потому что трехразовое питание и очень вкусно, для детей есть детское меню», — отметила Анна.

Артистка показала подросшего Мирослава. Мальчик улыбался после круиза в объятиях мамы. А Михайловская рассказала о живой музыке, аниматорах и других преимуществах такого отдыха.

«Мы решили попробовать с круиза выходного дня. Выбрали маршрут Москва – Тверь – Москва, взяли верхнюю палубу, чтобы далеко глядеть. Теплоход прекрасен, новый, чистый, просто красавец», — резюмировала Анна.

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