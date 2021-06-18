«То, что мы муж и жена, на нашу работу не повлияло»: Брежнева назвала тандем с Меладзе идеальным

Как отметила певица, на жизнь не нужно смотреть исключительно через розовые очки.

Певица Вера Брежнева заявила, что у нее все прекрасно в отношениях с мужем продюсером и композитором Константином Меладзе.

«У нас в работе всегда был идеальный тандем. То, что сейчас мы муж и жена, на нашу работу никак не повлияло». Вера Брежнева

Как отметила Вера Брежнева, каждый человек на ту или иную жизненную ситуация зачастую смотрит через розовые очки. Впрочем, приходит время, когда их приходится снимать. По словам исполнительницы, люди порой чересчур романтизируют отношения. Думают, что есть любовь, а значит никаких проблем в семье быть не может. Сама она отметила, что это далеко не так. И дело вовсе не в разочаровании с годами своим партнером. Просто такова реальность и ее надо принимать, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно сыграли свадьбу в 2015 году. На их торжестве в Италии присутствовали только самые близкие люди.

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