«Вокальные данные у Ольги, безусловно, есть»: музыкальный руководитель МХАТа — о талантах Бузовой

По словам Ольги Зрилиной, телеведущая очень работоспособный человек.

Музыкальный руководитель, вокальный тренер МХАТа имени Горького Ольга Зрилина заявила, что певица Ольга Бузова первый романс в спектакле «Чудесный грузин» исполняла под фонограмму. Причем это была задумка режиссера.

Далее, как заметила Зрилина, Ольга Бузова пела живьем, но при этом нарочито фальшиво. Дело в том, что ее героиня, шпионка Белла Шанталь, персонаж назойливый. Она не знает чувства меры. Как отметила Зрилина, главное было вызвать смех зрителей в зале.

По ее словам, бывшая звезда «Дома-2» великолепно справилась со своими задачами и ролью. Была органична, точна и самое главное — комична. Именно этого изначально и требовал от нее режиссер Рената Сотириади.

«Оля — большой трудоголик. Она внимательно слушает, запоминает. Мы прекрасно находим общий язык. Считаю, что вокальные данные у Ольги, безусловно, есть». Ольга Зрилина

Напомним, что после постановки «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького с Ольгой Бузовой в одной из ролей она подверглась критике в актерской среде. Многие актеры не поняли, зачем нужно было приглашать крайне противоречивую личность, которая к театральной сцене не имела ранее никакого отношения, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: