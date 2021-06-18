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«Просил, чтобы не умирала»: Сумишевский вспомнил слова, адресованные жене перед ее смертью

По словам музыканта, он извинился за непонимание, которое порой у них возникало.

«Просил, чтобы не умирала»: Сумишевский вспомнил слова, адресованные жене перед ее смертью
Ярослав Сумишевский с женой. Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Певец Ярослав Сумишевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свои слова, которые были адресованы его гражданской жене, когда она лежала в реанимации в больнице после страшного ДТП.

Ярослав Сумишевский с женой
Ярослав Сумишевский с женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я жалею, что она так и не стала Сумишевской. Мы не успели пожениться официально. Много раз ей предлагал, но не хватило совсем чуть-чуть. До аварии у нас были разговоры. Надо было жениться».

Ярослав Сумишевский

Как отметил певец, он очень сильно хотел еще детей от Натальи. У пары есть общий сын. «Я просил, чтобы она не умирала. Просил прощение за все. За непонимание между нами, которое порой было. Если бы сейчас была возможность написать ей письмо, то в нем было бы всего два слова: «Наташа, прости». И спасибо за все», — заметил Ярослав Сумишевский.

Ярослав Сумишевский с женой попали в ДТП под Красноярском в феврале 2021 года. Спустя неделю его супруга умерла в больнице.

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КрасноярскПрограмма "Судьба человека"Ярослав СумишевскийЯрослав Сумишевский последние новости