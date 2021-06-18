«Видит Бог, я так этого хотела»: Бергюзар Корель в кипенно-белой сорочке засветила раздавшуюся талию на вечеринке

Халит Эргенч в 51 год снова станет отцом.

Бергюзар Корель на личной страничке микроблога рассекретила третью беременность. Кроме того, актриса из турецкого сериала «1001 ночь» дала понять, что у них с Халитом Эргенчем родится долгожданная дочка. Тортик на вечеринке в честь будущего малыша был украшен фигуркой младенца в розовых пеленках.

Бергюзар надеется, что ее сын Хан станет самым лучшим старшим братом для будущей малышки. К слову, у пары есть и второй ребенок и тоже мальчик — сын Али. Корель на седьмом небе от счастья. Ведь она носит под сердцем долгожданную дочку.

Ну а Халит Эргенч в третий раз станет отцом в возрасте 51 года. Все дети актера сериала «Великолепный век», можно сказать, поздние. Они еще совсем маленькие. Таким образом, своих внуков муж Бергюзар Корель увидит еще не скоро.

«Видит Бог, я так этого хотела. Пусть наша семья будет еще больше и еще счастливее. И да будет девочка!» — отметила Бергюзар.

Актриса не смогла скрыть раздавшуюся талию и заметно округлившийся животик даже под свободным нарядом. На вечеринке будущая мамочка предстала в кипенно-белой сорочке оверсайз, только подчеркнув свое интересное положение.

«Родится Луноликая госпожа, а не шехзаде», «Какое счастье, Халит, наверное, просто в восторге», «Помню, как султан Сулейман нежно относился к Михримах, пусть и Халит носит дочку на руках», «Моменты счастья в семье нашего султана Сулеймана», — пишут фолловеры.

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