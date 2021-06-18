Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс решила судиться за «Экспонат»

Артистка требует с коллег 20 миллионов рублей или обещает запретить исполнять композиции, записанные с ее участием.

Экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс намерена судиться с бывшими коллегами. Девушка собирается отстаивать свое право на музыкальные композиции, которые были записаны коллективом с ее участием.

Юристы готовят досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство». Алиса Воск намерена вернуть себе право на 39 песен, в том числе легендарный «Экспонат», «Плачу» и другие.

А еще она планирует получить денежную компенсацию с ответчика. Ущерб артистка оценила в 20 миллионов долларов. Ответчик должен отреагировать на это обращение в течение пяти дней. А если ответной реакции не последует, то Вокс намерена через суд прекратить звучание песен со своим участием где-либо.

«Правообладатель будет вынужден обратиться с требованием о прекращении использования фонограмм цифровым площадкам, телекомпаниям, радиостанциям, рекламным агентствам. А также обратиться с исковым заявлением в суд для защиты своих прав и интересов, с отнесением всех судебных издержек, включая оплату услуг», — цитирует Пятый канал текст документа.

После распада «Ленинграда» Сергей Шнуров занялся новым творческим проектом под названием «Зоя».

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