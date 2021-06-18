«Я повернулся к ней перед ДТП, она улыбнулась»: Сумишевский разрыдался, вспоминая погибшую жену

Музыкант Ярослав Сумишевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» не смог сдержать слез, вспоминая погибшую в ДТП гражданскую жену Наталью.

«Мы познакомились в 2009 году. Она организовывала выступления в одном из ресторанов. Приглашала каких-то артистов. Попросила выступить на празднике. Потом она сделала для меня фотосессию, была фотографом. У нас начала зарождаться любовь. Она меня всегда поддерживала, помогала. Именно Наташа организовала мой первый сольный концерт. В Жодино, в Белоруссии. Пришло 400 человек. Она перевернула всю мою жизнь».

Ярослав Сумишевский

Как отметил певец, их счастье разрушила авария. Жену от потерял. «Я каждый день ее вспоминаю. У меня все время слезы. Первое время вообще не мог спать. Приезжаю в те же города, где мы были вместе. В те же гостиницы. Это очень тяжело. Она всегда была рядом, снится мне. Она сидела сзади в момент того ДТП. Я повернулся к ней, она улыбнулась. После этого случилась трагедия. Я говорил водителю, чтобы он не гнал. Дорога была плохая. Можно, конечно, было настоять, чтобы быстро не ехал, но я спал почти всю дорогу. Если часто об этом думать, то можно закопаться в себе», — заметил исполнитель.

Ярослав Сумишевский с гражданской женой попали в ДТП под Красноярском в феврале 2021 года. Спустя неделю его супруга умерла в больнице.

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