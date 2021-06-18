Дива в городе: Бородина в асимметричном бархатном платье с бахромой устроила дефиле на улице

Ксения Бородина всегда тщательно подбирает себе наряды на выход. Девушка не раз признавалась, что она настоящий шопоголик, и это увлечение просто обязывает ее отслеживать все фэшн-тренды и включать их в гардероб.

Одной из остромодных тенденций этого сезона является асимметрия. Она не снижает популярности, оставаясь в гардеробах модниц с прошлого лета, и Бородина, зная это, продолжает выходить в свет в подобного кроя нарядах. Накануне красотка отправилась в театр, нарядившись в бархатное платье с одним рукавом, и в качестве акцента разместила на тонкой талии пояс из серебристой бахромы в пол.

Свой эффектный наряд модница захотела продемонстрировать всем. Поэтому перед театром отправилась прогуляться по улице и даже устроила дефиле, чувствуя себя настоящей дивой.

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