«Я влюбился в другую»: Ярослав Сумишевский объяснил, почему развелся с первой женой

Музыкант Ярослав Сумишевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с первой женой Светланой.

«Я поступил в училище на первый курс. И в ресторане со Светой познакомился. Я был тогда барменом. Ребенок у нас родился, когда мне было всего 18 лет. Дочка Ксюша. Я хотел поехать покорять Москву. Света была против, но я настоял. Приехал, по сути, в никуда. Это было самое тяжелое время. Ребенка мы оставили на Сахалине. Дочь даже стала бабушку мамой называть».

Ярослав Сумишевский

Как отметил певец, на пути к славе ему пришлось пройти через многое. А в какой-то момент в его жизни появилась другая женщина. «Влюбился в другую. Это был тяжелый период в жизни. Я не знал, что с собой делать, но потом понял — жизнь одна. Я разлюбил Свету, влюбился в Наташу, вторую жену. Понял, что моя дорога по жизни должна быть с ней. Я написал Свете сообщение, собрал вещи и ушел. Света осталась в Москве. Я купил квартиру ей и дочке. Они живут вместе. Сейчас у нас с первой женой хорошие отношения», — заявил Ярослав Сумишевский.

Напомним, что Ярослав Сумишевский начинал свой путь к успеху на Сахалине. Он один из самых известных на сегодня исполнителей шансона в стране.

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