«Выбросил из кабинета фотографию»: Захарова рассказала о крутых нравах Варшавера в «Ленкоме»

По словам актрисы, у нее тяжелые отношения с директором.

Актриса Александра Захарова заявила об исчезновении ее фотографии из кабинета покойного отца худрука «Ленкома» Марка Захарова. По ее словам, снимок, который висел в ряду других ленкомовцев, без спроса убрал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Директор выбросил из кабинета фотографию». Александра Захарова

Также стало известно, что на роли Александры Захаровой стали активно вводить в «Ленкоме» других актрис. Роль в спектакле «Ва-банк» репетирует артистка с фамилией Есенина. А 7 июня стало известно, что Марк Варшавер подписал приказ о вводе в «Вишневый сад» Анны Большовой. Причем эту роль ранее играла именно Александра Захарова, сообщает «Собеседник».

Директор театра Марк Варшавер ранее рассказывал, что во многие спектакли вводит «актеров-дублеров», чтобы всегда можно было заменить приболевших звезд. При этом он рассказывал, что с Александрой Захаровой он никогда в конфликты не вступал.

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