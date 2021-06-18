Давлетяров рассказал о конфликте с Кудрявцевой и назвал ее гонорар на «Муз-ТВ»

Бывший директор канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров в шоу «Алена, блин» рассказал о прошлогоднем конфликте с Лерой Кудрявцевой. Телеведущая, напомним, обиделась на то, что ее заменили Ольгой Бузовой, которая ранее никак не была связана с каналом. Более того, Арман, по ее словам, лично Леру не предупредил, и обо всем она узнала из Интернета.

Давлетяров, в свою очередь, говорил, что многолетнего контракта у них с Лерой не было. И он обо всем хотел ей сказать, но позже.

«Никто не собирался ее обижать, более того, все самые лучшие проекты «Муз-ТВ» были у Леры Кудрявцевой», — заявил Давлетяров.

При этом Арман подтвердил, что в первое время работы канала Кудрявцева действительно работала бесплатно. Однако в последние годы за Премию «Муз-ТВ» она получала гонорар в размере один миллион рублей.

Кроме того, по словам Давлетярова, Кудрявцева ничего не сказала ему, когда ушла работать на НТВ.

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