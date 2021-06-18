«Сейчас он дико модный»: Утяшева отметилась на прогулке в ярком спортивном костюме с лампасами, которому 19 лет

Телеведущая примерила костюм мужа, в котором он еще ходил в институт.

Цикличность моды часто таит сюрпризы, которыми полны антресоли и гардеробные родителей и прародителей. И гимнастка Ляйсан Утяшева в этом убедилась лично, оказавшись в гостях у свекров — мамы и папы Павла Воли.

Вместе со свекровью Тамарой Алексеевной гимнастка собралась на прогулку с собакой. И мама мужа нашла подходящий вариант одежды для выгула питомца — старый спортивный костюм своего сына, в котором он еще ходил в институт два десятилетия назад.

«Сейчас он дико модный, внимание», — заметила гимнастка.

Девушке спортивный костюм пришелся по вкусу. Это ярко-красный комплект из 90-х, состоящий из олимпийки и трико с лампасами, который подошел по размеру гимнастке идеально. Утяшева даже посчитала точнее, сколько на самом деле лет костюму, — оказалось, 19.

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