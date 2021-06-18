Копит долги и зарабатывает на корпоративах: сколько получает в последние годы Дмитрий Дюжев

В апреле этого года актер прочитал стихи в Калуге, пополнив свой счет на 377 тысяч рублей.

Актер Дмитрий Дюжев зарабатывает в последний год на частных и государственных корпоративах. К примеру, в апреле нынешнего года он прочитал стихи для зрителей в Калуге и получил за это 377 тысяч рублей. Лот размещен на сайте Госзакупок.

Правда, в последние годы чиновники не так часто обращают внимание на актера. До этого он выступал в питерском БКЗ «Октябрьский» в феврале 2020 года, еще до пандемии. Всего же за последние восемь лет благодаря Госзакупкам Дмитрий Дюжев пополнил свой счет на 4,2 миллиона рублей.

А вот на частных вечеринках заработки у Дюжева куда выше. За корпоратив с его участием придется выложить 20 тысяч евро. Это по сегодняшнему курсу 1,7 миллиона рублей. Правда, агенты говорят, что спрос на Дюжева сейчас невелик. Он не такая медийная личность.

Кстати, в жизни актера не все гладко. Он, к примеру, как выяснилось копит долги. Так, по транспортному налогу актер недоплатил 37 тысяч рублей, за квартиру в Москве — около 12 тысяч, еще 1,3 тысячи — за жилье в родной Астрахани, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ прошли новости, что с Дмитрием Дюжевым, возможно, не продлили договор в МХТ имени Чехова. У актера возник конфликт с худруком Сергеем Женовачем.

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