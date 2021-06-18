«Остальные деньги лежат под деревом»: Давид Манукян озвучил сумму, которую хранит на карточке

По словам музыканта, черед два-три года он совершенно точно станет миллиардером.

Музыкант Давид Манукян в эфире YouTube-канала «ТТ шоу» озвучил сумму, которую хранит на своей банковской карточке.

«Тысяч четыреста где-то. Остальные деньги лежат под деревом». Давид Манукян

Как отметил блогер, сегодня он может смело назвать себя миллионером. При этом у него очень амбициозные планы. Миллиардером он планирует стать буквально через два-три года.

Также исполнитель рассказал, платит или нет он деньги поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову, с которым вместе снимает клипы.

«Он бесплатно участвует во всех моих активностях», — заявил Давид Манукян.

Напомним, что не так давно блогер стал ведущим скандального проекта «Дом-2», который сейчас идет на канале «Ю». Причем он заменил свою бывшую девушку певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Для нее «Дом-2» остался в прошлом. Звезда заявила, что у нее на будущее совсем другие планы, не связанные с этим телешоу.

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