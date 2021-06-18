Манукян признался, что после расставания с Бузовой не может влюбиться

По словам музыканта, он очень хочет в будущем завести семью и детей.

Музыкант и блогер Давид Манукян в эфире YouTube-канала «ТТ шоу» заявил, что у него сейчас нет девушки. Причем, как считает исполнитель, она вряд ли появится в ближайшие годы.

«Меня никто не торкает. Я могу пообщаться с девушкой, но никакой магии не возникает. Хотя я очень мечтаю влюбиться. Хотел бы семью, детей». Давид Манукян

Как отметил Давид Манукян, он бы не хотел возвращаться к теме разрыва отношений с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, та любовь осталась в прошлом. Сейчас для него на первом месте любимая работа. На личную жизнь у него просто не хватает времени.

Напомним, что Давид Манукян полтора года встречался с Ольгой Бузовой. Позже звезда обвинила любимого в изменах. Кстати, не так давно блогер стал ведущим шоу «Дом-2». Причем он занял место бывшей возлюбленной, для которой участие в этом проекте завершилось.

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